Airbus Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Dividendenrendite von Airbus liegt aktuell bei 0 Prozent und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Dieser Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamisch verändernde Kennzahl. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Airbus auf 129,36 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 139,78 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,06 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 133,39 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit +4,79 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Neutral" erhält. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass Airbus mit einer Rendite von 33,56 Prozent mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wodurch Airbus mit 33,56 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte bei Airbus in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut". Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Airbus auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Airbus kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Airbus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Airbus-Analyse.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...