Airbus Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Diskussionen in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen, abhängig von der Intensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen. In Bezug auf Airbus wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, und das Signal wurde als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Airbus eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 0 Prozent, während Airbus mit 33,56 Prozent deutlich darüber lag.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Airbus-Aktie als Neutral-Titel ein, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7-Wert von 58,78 und der RSI25-Wert von 54,52 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Airbus 21, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" als neutral eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Airbus weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.