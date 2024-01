Airbus Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Airbus, das führende Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtbranche, hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven Rating für die Aktie in Bezug auf die Jahresperformance im Vergleich zum Industrie-Sektor. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 Prozent, was ebenfalls nahe am Branchendurchschnitt liegt und zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Airbus-Aktie von 137,16 EUR eine positive Entfernung von 5,87 Prozent vom GD200 auf, was als gutes Signal bewertet wird. Der GD50 zeigt hingegen einen Kurs von 134,06 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Airbus-Aktie jedoch als gut bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, so liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral bewertet wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Airbus-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung von der Redaktion. Trotz der positiven Entwicklung im vergangenen Jahr und der soliden fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als ein neutrales Investment eingestuft.

