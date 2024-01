Airbus Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung der Stimmung bei Airbus festgestellt. Dies ergibt sich aus der Analyse sozialer Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen zu beobachten war. Deshalb wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammenfassend erhält Airbus in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Airbus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent zulegten, bedeutet dies eine Outperformance von +33,56 Prozent für Airbus. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, lag Airbus um 33,56 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Airbus in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Airbus-Aktie zeigt derzeit Werte von 33 (7-Tage-RSI) und 39,52 (25-Tage-RSI), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie ist weder überkauft noch -verkauft, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Airbus-Aktie derzeit +6,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie +10,7 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine eher negative Stimmung in Bezug auf Airbus, obwohl die Aktie in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und die technische Analyse positiv bewertet wird.

