Airbus Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Airbus beträgt das aktuelle KGV 21. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, und Airbus ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was 33,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0 Prozent, und daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Airbus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale, was wiederum zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,37 Punkten, was darauf hinweist, dass Airbus überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt, dass Airbus hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Airbus-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.