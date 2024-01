Airbus Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Der Aktienkurs von Airbus hat im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 33,56 Prozent liegt das Unternehmen im Vergleich zur Durchschnittsperformance des Sektors "Industrie" um mehr als 34 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, schnitt Airbus mit 33,56 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass Airbus mit einem Kurs von 139,38 EUR aktuell +3,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +7,51 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Airbus in den Sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Gleichzeitig wird jedoch festgestellt, dass über Airbus deutlich mehr diskutiert wird als normal und die Aufmerksamkeit steigt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist Airbus mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,8 ein ähnliches Niveau wie die Vergleichsbranche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" auf, deren durchschnittliches KGV bei 0 liegt. Dies führt zu einer Einschätzung von "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Sollten Airbus Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Airbus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Airbus-Analyse.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...