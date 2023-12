Airbus Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Airbus-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen starken Anstieg verzeichnet, was zu einer Abweichung von +8,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses geführt hat. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +6,23 Prozent eine positive Entwicklung. Diese Werte führen zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Auswertung der vergangenen Äußerungen und Meinungen ergab überwiegend positive Themen in den Diskussionen. Zudem zeigten sich 9 positive Signale aus den sozialen Medien, was die Einschätzung weiter unterstützt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" auf einem ähnlichen Niveau. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe.

Der Aktienkurs von Airbus verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent, was eine starke Outperformance im Branchenvergleich darstellt. Die Überperformance in diesem Bereich führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für das Unternehmen.

Insgesamt erhält Airbus somit positive Bewertungen aus technischer, Anleger- und Branchensicht, was auf eine vielversprechende Entwicklung der Aktie hindeutet.