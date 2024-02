Airbus Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Die Experten sind sich einig: Die Aktie von Airbus ist derzeit unterbewertet und hat ein Kurspotenzial von +14,27% vom aktuellen Kurs entfernt. Am 22.02.2024 verzeichnete Airbus eine Kurssteigerung von +0,97%, was zu einem Kursziel von 168,30 EUR führt. Das Guru-Rating von Airbus bleibt stabil bei 3,93.

Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine Gesamtsteigerung von +0,64%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Die Analysten in den Bankhäusern waren offenbar von dieser Entwicklung überrascht, da die Stimmung eindeutig positiv ist.

Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie von Airbus ein mittelfristiges Kursziel von 168,30 EUR hat. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +14,27% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige die jüngsten Kursentwicklungen als neutral einschätzen.

Aktuell empfehlen 7 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 14 weitere sie als Kauf einstufen, jedoch ohne Euphorie. 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, während 2 Analysten der Meinung sind, dass ein Verkauf ratsam sei. Somit sind immer noch 75,00% der Analysten optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zu diesen Einschätzungen wird das Guru-Rating als bewährter Trend-Indikator hinzugezogen, was zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag und die positive Einschätzung bestätigt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten und ob Airbus das Kursziel von 168,30 EUR erreichen kann. Die nächsten Handelstage werden zeigen, ob die positive Stimmung am Markt weiterhin anhält.

