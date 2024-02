Airbus Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Airbus: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Aktie von Airbus weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von ebenfalls 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Abweichung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Airbus-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 133,53 EUR. Der letzte Schlusskurs von 144,96 EUR weicht um +8,56 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (145,16 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,14 Prozent) und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Airbus-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Airbus-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was 33,56 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0 Prozent, wobei Airbus aktuell 33,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus mit einem Wert von 21,8 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, der ebenfalls bei 0 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Airbus-Aktie als "Neutral" bis "Gut", basierend auf verschiedenen Analysemethoden und Branchenvergleichen.