Airbus Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung der Anleger zu Airbus hat sich in den letzten zwei Wochen positiv entwickelt, wie aus einer Auswertung der sozialen Medien hervorgeht. Trotzdem wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat außerdem genau berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt Airbus mit einer Rendite von 33,56 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche schneidet Airbus mit 33,56 Prozent Rendite sehr gut ab, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Airbus-Aktie bei 132,64 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 150,52 EUR liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 143,69 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nah am Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Airbus in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer negativen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einstufung der Aktie Airbus, basierend auf der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich Aktienkurs, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz im Internet.