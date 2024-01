Airbus Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktien. In jüngster Zeit stand insbesondere die Aktie von Airbus im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei waren vor allem positive Meinungen zu verzeichnen. Zusätzlich wurden die positiven Themen rund um Airbus in den letzten Tagen intensiv diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitere Analysen zeigen, dass hauptsächlich positive Signale gegeben wurden, insgesamt neun (0 Schlecht, 9 Gut). Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Signal auf dieser Ebene. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anlegerstimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien liegt das aktuelle KGV von Airbus bei 21,8, ähnlich dem Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie von Airbus nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erhält eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Änderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Airbus in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Airbus beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt lediglich leicht unter dem Mittelwert (0,89). Daher erhält Airbus für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

