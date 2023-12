Airbus Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Airbus hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 33,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent erreichten, bedeutet dies eine Outperformance von +33,56 Prozent für Airbus. Auch im Bereich des "Industrie"-Sektors lag die Rendite im letzten Jahr bei 0 Prozent, wobei Airbus um 33,56 Prozent darüber lag. Diese herausragende Leistung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv gegenüber Airbus. In den letzten Tagen gab es insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Airbus daher eine "Gut"-Einschätzung. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausgefallen sind, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls ein positives Bild für Airbus, wobei die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Airbus bleibt unserer Messung nach jedoch relativ konstant, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Airbus aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch überbewertet angesehen, da das aktuelle KGV bei 21 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 verzeichnen. Diese Bewertung führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Performance von Airbus in den letzten 12 Monaten, die positive Stimmung der Marktteilnehmer und das neutrale fundamentale Bild eine starke Positionierung des Unternehmens auf dem Markt.