Airbus Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Aktienkurs von Airbus hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 33,56 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0 Prozent, wobei Airbus aktuell um 33,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus beträgt aktuell 21, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Airbus aktuell bei 132,76 EUR verläuft, während der Aktienkurs bei 149,96 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von +12,96 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 143,98 EUR, was einer Differenz von +4,15 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

