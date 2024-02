Airbus Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Aktie von Airbus wurde in den letzten Monaten auf verschiedenen Ebenen analysiert, um eine umfassende Einschätzung zu erhalten. Beginnend mit dem Sentiment und dem Buzz rund um die Aktie lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität im Netz im normalen Bereich lag, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führte.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen hat Airbus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtbranche als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird weder als über- noch als unterbewertet betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und hier wurde Airbus in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine gute Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt eine positive Abweichung des Schlusskurses der Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Airbus auf Basis der verschiedenen Analysen eine positive Gesamtbewertung, die auf einer guten Stimmung der Anleger, einer positiven Stimmungsänderung und einer positiven charttechnischen Bewertung basiert.