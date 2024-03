Airbus Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Airbus hat angekündigt, eine Dividendenrendite von 0 % auszuschütten, was 0 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" auf Basis der aktuellen Kurse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus beträgt aktuell 21, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit wird Airbus aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Airbus derzeit überverkauft ist, was zu Kursrücksetzern führen könnte. Auf 7-Tage-Basis erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung, während es auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Die Auswertung ergab 6 positive Signale und 2 negative Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Airbus auf Basis der Dividendenrendite, des KGVs und des RSI, während die Anleger-Stimmung positiv bewertet wird.