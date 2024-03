Airbus Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Airbus. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 8,77 Punkte, was darauf hindeutet, dass Airbus momentan überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 15,47, dass Airbus überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Was fundamentale Kriterien betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus bei 21. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält Airbus eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Airbus derzeit eine Rendite von 0 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Daher wird die Dividendenrendite ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Abschließend zur technischen Analyse ist die Airbus derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" einzustufen, da der Kurs der Aktie um +23,94 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Gut" mit einer Abweichung von +11,31 Prozent.

Insgesamt wird Airbus in diesen Analysebereichen als "Gut" bewertet.