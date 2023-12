Airbus Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Airbus. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es gab 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche konnte Airbus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,56 Prozent im Branchenvergleich. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Airbus 33,56 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus liegt bei einem Wert von 21, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht erhält Airbus daher eine "Neutral"-Bewertung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich Airbus hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb eine Einschätzung als "Neutral"-Wert erfolgt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Airbus in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".