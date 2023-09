Airbus-Aktie: So soll es sein

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Zum Wochenausklang geht der Airbus-Aktie (WKN: 938914) scheinbar ein wenig die Luft aus, bis zum Mittag verlor das Papier knapp -1,5 % an Wert. Das dürfte Anleger allerdings kalt lassen, immerhin konnten sie sich in den Wochen zuvor an einer recht soliden Performance erfreuen. Geht es für die Aktie nun vielleicht noch weiter nach oben?