Airbus Aktie: So kann man sich irren!

Das Anleger-Sentiment für die Airbus-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Tiefere Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale zu verzeichnen waren, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für Airbus führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für diesen Faktor führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher das Sentiment und Buzz für die Airbus-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Airbus-Aktie eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" hat sich Airbus mit einer Rendite von 33,56 Prozent deutlich positiv entwickelt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In fundamentalen Kriterien wird die Airbus-Aktie als "Neutral" eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,8 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die genaue Distanz beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 0.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Airbus-Aktie, mit positivem Anleger-Sentiment und Branchenvergleich, aber schlechter Bewertung im Sentiment und Buzz sowie neutraler Einschätzung auf fundamentaler Basis.