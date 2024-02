Airbus Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Dividende von Airbus wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben, die sich auf das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs bezieht. Aktuell liegt die Dividendenrendite von Airbus bei 0 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht Airbus jedoch immer noch wettbewerbsfähig, da die "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche insgesamt einen Wert von 0 hat. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Airbus in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aufgrund dessen bekommt Airbus eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Airbus veröffentlicht, aber in den letzten Tagen haben sich die Diskussionen mehr auf negative Themen rund um Airbus konzentriert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Airbus liegt bei 62,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25, welcher bei 38,04 liegt. Daher erhält Airbus eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.