Airbus Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Airbus-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 133,3 EUR für den Schlusskurs bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 146,34 EUR, was einem Unterschied von +9,78 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 144,91 EUR liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,99 Prozent) und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung für die Airbus-Aktie. Insgesamt erhält Airbus also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Airbus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Airbus in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Airbus aktuell 0, was einer negativen Differenz von -0 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält Airbus für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

