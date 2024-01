Airbus Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung darüber bietet, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Für die Airbus-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein Wert von 36.75 erzielt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Airbus basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Airbus-Aktie überwiegend positiv sind. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. In diesem Zeitraum lässt sich auch ein überwiegend positives Stimmungsbild feststellen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die Stimmung rund um Airbus hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt erhält Airbus daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Airbus-Aktie der letzten 200 Handelstage um 13,52 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +6,31 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Aktie von Airbus basierend auf der Anlegerstimmung, dem Sentiment und der technischen Analyse mit "Gut" bewertet werden kann.