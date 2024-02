Airbus Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Airbus wird mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Industrie-Sektor zeigt Airbus eine Rendite von 33,56 Prozent, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Airbus auch hier mit 33,56 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Airbus-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Airbus liegt derzeit bei 54,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25, der einen etwas längerfristigen Zeitraum betrachtet, zeigt mit einem Wert von 38,71 ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Airbus-Aktie. Somit erhält Airbus insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Airbus mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,8 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet scheint.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Airbus mit 0 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt, der ebenfalls bei 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Airbus-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.