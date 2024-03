Airbus Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Die Stimmung und der Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Airbus hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität im Zusammenhang mit Airbus gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Daher erhält Airbus auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für Airbus beträgt 8,64, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25-Wert beläuft sich auf 33,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 2 negative Signale und 3 positive Signale, was wiederum zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV für Airbus beträgt 21. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche durchschnittlich ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird Airbus daher aktuell weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.