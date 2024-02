Airbus Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Die technische Analyse der Airbus-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 131,8 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 147,8 EUR (+12,14 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 141,45 EUR zeigt eine positive Entwicklung (+4,49 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Airbus also eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Airbus derzeit bei 0 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Airbus zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten ergibt insgesamt ein "Gut"-Signal, wobei acht positive Signale und kein negatives Signal verzeichnet wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Airbus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent, was eine Outperformance von +33,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Sowohl im Vergleich mit ähnlichen Aktien als auch mit dem gesamten "Industrie"-Sektor liegt Airbus deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Sollten Airbus Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Airbus jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Airbus-Analyse.

Airbus: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...