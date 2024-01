Airbus Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse von Airbus zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 131,39 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs 148,48 EUR beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +13,01 Prozent im Vergleich zum GD200 und +6,01 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für Airbus ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu finden sind. Die analytische Seite zeigt, dass überwiegend positive Signale gesendet wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine positive Stimmung und Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat Airbus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche eine Outperformance von +33,56 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt Airbus um 33,56 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.