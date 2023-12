Airbus Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Airbus war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage in Bezug auf die Marktteilnehmer. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führte. Insgesamt erhält Airbus von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende ist Airbus im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0 Prozentpunkte beträgt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Airbus-Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und des aktuellen Kurses. Ähnlich wird auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bewertet, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Im Branchenvergleich erzielte Airbus in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 33,56 Prozent, was eine Outperformance von +33,56 Prozent im Vergleich zur Luft- und Raumfahrt und Verteidigung-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Airbus um 33,56 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

