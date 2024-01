Airbus Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Airbus wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden, was auch zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Airbus wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Airbus weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine neutrale Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,25, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wurde der Durchschnitt des Schlusskurses der Airbus-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Der letzte Schlusskurs liegt um +10,26 Prozent über diesem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren guten Bewertung führt.

Weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien können ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Airbus war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer guten Bewertung führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine gute Bewertung.

Insgesamt wird Airbus aufgrund der Stimmung und der technischen Analyse als gut eingestuft.

