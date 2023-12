Airbus Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Diskussionen rund um Airbus auf sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, da acht Handelssignale auf eine positive Bewertung hindeuten, während keine negativen Signale vorliegen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airbus bei 21, was im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" auf einem durchschnittlichen Niveau liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass Airbus weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (Relative-Stärke-Index) mit 69,38 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 34,62 weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Airbus in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den Diskussionen rund um das Unternehmen festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.