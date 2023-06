Airbus-Aktie: Ein Fall für defensive Anleger?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Für Airbus (WKN: 938914) und seine Aktionäre läuft es an den Börsen in jüngster Zeit wieder erfreulich gut. Immerhin knapp über +18% konnten die Papiere in den letzten sechs Monaten an Wert zulegen. Nun warten auf den Luftfahrtriesen eigenen Angaben zufolge neue Aufträge. Haben diese das Potenzial für weitere Kursgewinne?