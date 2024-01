Airbus Aktie: Eine neue Chance!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung ihrer Preiswürdigkeit. Wachstumsaktien haben oft ein höheres KGV. Mit einem KGV-Wert von 21,8 liegt Airbus in etwa im Durchschnitt der Vergleichsbranche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungen und Einschätzungen zu Airbus in den sozialen Medien sind gemischt. In den vergangenen Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung des Unternehmens, auch basierend auf sechs Handelssignalen, von denen sechs positiv sind. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Airbus derzeit etwa 3,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage liegt, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch etwa 7,51 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Verglichen mit anderen Unternehmen der Branche hat Airbus in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Airbus-Aktie auf fundamentalen, anlegerbezogenen und technischen Ebenen. Diese Informationen sollten Investoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.