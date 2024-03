Airbus Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Die technische Analyse von Airbus zeigt, dass das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 134,45 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 152,64 EUR liegt, was einer Abweichung von +13,53 Prozent entspricht. Die Bewertung auf dieser Basis ist daher positiv. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 146,52 EUR, was einer Abweichung von +4,18 Prozent entspricht. Auf dieser Analysebasis erhält Airbus jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Airbus auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt sind gegenüber Airbus. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Analyse erhält Airbus daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Airbus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Airbus in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Airbus für diese Stufe daher ein "Gut".

Im fundamentalen Bereich liegt Airbus mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,8 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentalen Kriterien.