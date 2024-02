Airbus Aktie: Da kann man nur noch staunen

Airbus: Aktuelle Bewertung und Analyse

Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus wird derzeit neutral bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,8 liegt das Unternehmen auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen Wert von 0 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

In den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage über Airbus verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse an dem Unternehmen hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält Airbus in Bezug auf Sentiment und Buzz eine positive Bewertung.

Aus technischer Sicht erhält die Airbus-Aktie eine positive Bewertung. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 131,9 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 147,4 EUR lag, was einem Unterschied von 11,75 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Trends, was zu einer insgesamt guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat sich die Airbus-Aktie mit einer Rendite von 33,56 Prozent sehr gut entwickelt. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung im Branchenvergleich.

Insgesamt lässt die aktuelle Bewertung und Analyse darauf schließen, dass Airbus auf fundamentaler, sentimentaler, buzz- und technischer Ebene positive Entwicklungen verzeichnet und weiterhin eine gute Performance aufweist.

