Airbus-Aktie: Aussichtsreich oder nicht?

Der Luftfahrtgigant Airbus informierte kürzlich über seine neuesten Auslieferungsdaten. Im vergangenen Juli wurden 65 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert, was laut Informationen von “airliners.de” den zweithöchsten Monatswert im laufenden Jahr darstellt. Im ersten Halbjahr lag die Gesamtauslieferung bei 381 Maschinen, was einem Anstieg von elf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Airbus scheint also auf einem Wachstumspfad zu sein und bestätigte auch die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. Allerdings gab es auch weniger erfreuliche Nachrichten: Das ambitionierte Ziel des Unternehmens, bis Ende 2024 monatlich 65 Schmalrumpfflugzeuge herzustellen, wurde zurückgenommen.

Airbus: Mangelnde Begeisterung

Die jüngsten Zahlen wurden von Analysten mit einer gewissen Skepsis aufgenommen. RBC würdigte zwar das erhöhte...