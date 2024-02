Airbus Aktie: Aufschrei, garantiert!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Airbus beträgt das aktuelle KGV 21, was bedeutet, dass das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so ergibt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu anderen Aktivitäten im Netz normal war. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Airbus führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Airbus aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was 33,56 Prozent über dem Durchschnitt im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".