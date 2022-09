Airbus-Aktie: Die Analysten sind klar bullisch gestimmt!

Zu Airbus SE sind innerhalb der letzten 7 Tage 4 Analysten-Updates erschienen. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und liefert weltweit Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für die Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Airbus, Airbus Helicopters und Airbus Defence and Space unterteilt. Die Airbus SE wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in Leiden, Niederlande. Die Aktie ist… Hier weiterlesen