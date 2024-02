Airbus Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung und das Interesse an Airbus in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Unsere Analyse zeigt, dass die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Trotzdem gab es keine außergewöhnliche Aktivität in den Diskussionen über das Unternehmen, weshalb Airbus eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke erhält.

Verglichen mit anderen Unternehmen aus dem Bereich "Industrie" hat die Airbus-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 33,56 Prozent erzielt, was 33,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 0 Prozent, und Airbus übertrifft diesen Wert um 33,56 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Durchschnitt des Schlusskurses der Airbus-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine "Gut"-Bewertung. Der letzte Schlusskurs weicht um +8,56 Prozent vom Durchschnitt ab. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie aufgrund der geringen Abweichung vom gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite von Airbus liegt derzeit bei 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral bewertet.

Insgesamt lässt die Stimmung und das Interesse an Airbus nach, obwohl die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine gute Rendite erzielt hat. Die technische Analyse zeigt auch gemischte Signale. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.