Airbnb: Das wahre Kursziel bei 107,45 EUR

Die Aktie von Airbnb hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +1,69% erreicht. Doch wie sehen Analysten die weitere Zukunft der Aktie?

• Am 07.07.2023 hat Airbnb ein Plus von +1,69% verzeichnet

• Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 107,45 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +39,53%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,51

Aktuell haben sich durchschnittlich 43 Analysten mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und sind zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen. Während einige den Kauf empfehlen oder die Aktie zumindest halten würden, gibt es auch Stimmen für einen Verkauf.

Das mittelfristige Kursziel lautet auf 107,45 EUR – das eröffnet Investoren aktuell eine Rendite in Höhe von -9,55%. Allerdings teilen nicht alle...