Airbnb: Das mittelfristige Kursziel beträgt 127,62 EUR

Am gestrigen Tag lag die Kursentwicklung von Airbnb bei -1,76%. Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage mit einem Gesamtminus von -7,26%, was auf eine momentane pessimistische Markteinschätzung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 127,62 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +25,29%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

13 Analysten sehen aktuell einen Kauf als starkes Signal und weitere vier setzen das Rating auf “Kauf”. Die neutrale Bewertung “halten” wird von 21 Experten vergeben. Während ein Analyst verkauft und drei sogar zum sofortigen Verkauf raten.

Ein positives Signal kommt jedoch vom bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches unverändert bei 3,55...