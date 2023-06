Airbnb: Kursziel bei 121,41 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Airbnb hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +2,04% hingelegt und die vergangene Handelswoche mit einem Plus von +1,88% abgeschlossen. Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt laut Bankanalysten bei 121,41 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, eröffnet sich Anlegern ein Potenzial in Höhe von +10,75%.

• Airbnb: Gestern mit einer Steigerung um +2,04%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 121,41 EUR

• Starker Kauf empfohlen durch 14 Analysten

Trotz des positiven Trends gibt es auch kritische Stimmen unter den Analysten. Während 14 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und drei weitere sie als kaufenswert einstufen (insgesamt also über 41% der befragten Bankanalysten), haben sich zwanzig Experten neutral positioniert und nur einer meint sogar sie sei zum Verkauf geeignet.

Das bewährte...