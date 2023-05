Airbnb: Kurspotenzial von +25,29%

Die Aktie von Airbnb wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 126,99 EUR. Dies ergibt ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +25,29%. Trotz eines schwachen Trends der letzten Handelswoche halten 17 Analysten die Aktie für einen Kauf oder halten sie zumindest weiterhin optimistisch. Vier Experten setzen sogar explizit auf “Kauf”. Insgesamt vergeben jedoch 21 Analysen das Rating “halten”, während nur einer davon überzeugt ist, dass es Zeit zum Verkaufen ist. Am gestrigen Tag hat Airbnb eine negative Entwicklung um -1,76% hingelegt und steht nun vor einem spannenden Moment.

• Airbnb: Am 11.05.2023 mit -1,76%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 126,99 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert beim Wert 3,55