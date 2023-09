Airbnb: Experten prognostizieren Kursziel von 133,58 EUR

Die Aktie von Airbnb hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,04% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte Airbnb einen positiven Trend mit einem Gesamtplus von +3,54% verzeichnen. Die Marktlage erscheint somit derzeit relativ optimistisch.

Gemäß durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 133,58 EUR. Damit eröffnet sich aktuell eine potentielle Rendite in Höhe von -2,76%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Prognose aufgrund des jüngsten positiven Trends.

12 Analysten sehen die Airbnb-Aktie als starkes Kaufsignal und 3 weitere als Kaufempfehlung an. Weitere 23 Experten halten die Aktie zumindest für neutral und nur 1 Analyst empfiehlt sie zu verkaufen. Für sogar vier Experte(n) ist ein sofortiger Verkauf geboten.

Insgesamt ist demnach noch...