Airbnb: Experten prognostizieren ein Kursziel von 119,34 EUR

Nach Meinung der Analysten ist die Aktie von Airbnb momentan unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +2,10% auf. Das aktuelle Kursziel lautet daher 119,34 EUR.

• Am 15.06.2023 wird mit einem Anstieg von +2,17% gerechnet

• Guru-Rating bleibt bei 3,59

Am gestrigen Tag konnte Airbnb an der Börse einen Zuwachs von +2,17% verzeichnen. Damit ergibt sich im Zeitraum einer Handelswoche eine positive Entwicklung in Höhe von +8,48%. Es scheint also momentan Optimismus am Markt zu herrschen.

14 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere drei sehen sie optimistisch als Kauf an. Hingegen haben sich zwanzig Experten neutral positioniert und halten sie für eine Halteposition geeignet. Ein Experte empfiehlt sogar den Verkauf der Aktien sowie drei weitere Experten sind ebenfalls dieser...