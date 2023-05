Airbnb: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +25,00% - Kursziel bei 121,17 EUR

Die Aktien des Vermittlungsportals Airbnb haben in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um -2,76% an Wert verloren. Gestern sank der Kurs um weitere -1,22%. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell eher pessimistisch.

Allerdings sind viele Analysten der Meinung, dass die Aktie derzeit nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Potential von +25,00% hat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 121,17 EUR. Von insgesamt 37 Experten empfehlen 13 einen Kauf und drei eine Überbewertung (“Kauf”). Weitere 20 Experten stufen die Aktie als “Halten” ein. Nur einer rät zum Verkauf und drei zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt mit einem Wert von 3,55 unverändert positiv.