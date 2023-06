Airbnb: Analysten sehen Potenzial von 121,29 EUR

Die Aktie von Airbnb hat in den letzten fünf Handelstagen um +7,41% an Wert gewonnen und am gestrigen Tag sogar um zusätzliche +2,18%. Die Stimmung im Markt ist entsprechend positiv. Denn laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 121,29 EUR – eine Steigerung um +16,38%.

• Am 01.06.2023 hat die Aktie ein Plus von +2,18%

• Das Kursziel beträgt 121,29 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,59

Aktuell empfehlen insgesamt 37 Experten die Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten. Nur einer der befragten Analysten spricht sich für einen Verkauf aus.

Es bleibt abzuwarten wie sich der Trend weiterentwickelt doch momentan gibt es keinen Grund zur Sorge bezüglich der Zukunft des Unternehmens.

