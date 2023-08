Airbnb: Analysten sehen Kursziel bei 106,96 EUR

Die Airbnb-Aktie hat am gestrigen Handelstag um -2,55% nachgegeben. In den vergangenen fünf Tagen verzeichnete das Papier einen Verlust von -8,12%. Der Markt zeigt sich derzeit also relativ pessimistisch.

Bankanalysten sind jedoch weiterhin optimistischer und sehen das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 106,96 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von -16,33% gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Von insgesamt 43 Analysten empfehlen 14 die Airbnb-Aktie als starken Kauf und drei als Kauf. 21 Experten halten die Aktie aktuell für fair bewertet und ein Analyst rät zum Verkauf des Papiers. Vier Experten empfehlen sogar den sofortigen Ausstieg aus der Position.

Das Guru-Rating liegt nun bei 3,51 nach zuvor ebenfalls 3,51.