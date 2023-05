Airbnb: Analysten prognostizieren Kursziel von 121,17 EUR

Die Airbnb-Aktie wird derzeit von den meisten Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 121,17 EUR und bietet damit ein Potenzial für Investoren von +23,48%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

• Am 24.05.2023 sank die Aktie um -0,51%.

• Der aktuelle Durchschnitt des Guru-Ratings liegt bei 3,55.

In den letzten fünf Handelstagen verlor das Unternehmen insgesamt -5,51% an Wert. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch.

13 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktien und drei weitere sehen sie als optimistischen Kauf an. Eine neutrale Haltung nehmen 20 Experten ein und nur einer rät zum Verkauf der Papiere; drei Experten raten sogar dringend zu einem sofortigen Verkauf.

Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beläuft sich auf +40,00%.

Eine zusätzliche...