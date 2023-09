Airbnb: Aktie von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 133,87 EUR

Die Airbnb-Aktie hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,78% verzeichnet. Insgesamt konnte die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen um +9,90% zulegen und somit eine optimistische Stimmung erzeugen.

Trotz der positiven Entwicklung sehen einige Bankanalysten das wahre Potenzial der Airbnb-Aktie noch nicht ausgeschöpft. So liegt das mittelfristige Kursziel im Durchschnitt bei 133,87 EUR mit einem möglichen Renditepotenzial von -1,75%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Einige glauben an weiteres Wachstumspotenzial und empfehlen die Aktie als starken Kauf.

Diese Bewertungen spiegeln sich auch im Guru-Rating wider: Mit einem Wert von 3,42 bleibt das Vertrauen in die Airbnb-Aktie hoch.