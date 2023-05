Airbnb-Aktie unterbewertet: Kursziel bei 126,99 EUR

Nach Ansicht von Branchenexperten wird die Airbnb-Aktie derzeit nicht korrekt bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 126,99 EUR auf. Sollten die Analysten recht behalten, eröffnet sich für Investoren ein potenzielles Wachstum von +23,09%.

• Am 10.05.2023 lag der Aktienkurs bei -10,97%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,55

• Der Optimismus liegt bei 57,14%

Die Luftfahrtbranche hat in letzter Zeit eine schlechte Handelswoche erlebt und auch die Airbnb-Aktie ist davon betroffen. Gestern verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um -10,97%, was zu einem Gesamtverlust in den letzten fünf Handelstagen führte.

Obwohl einige Analysten optimistisch bleiben und das Rating “Kauf” oder “Halten” vergeben haben (insgesamt sind es 38 Experten), gibt es immer noch einen analogen Meinungsstreit unter ihnen.

Einige...