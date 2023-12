Airbnb Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Airbnb-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 127,34 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (136,55 USD) um +7,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 128,86 USD weist mit einer Abweichung von +5,97 Prozent auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen ebenfalls vorwiegend negativ waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Airbnb daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings gab es auch mehrere bestätigte Handelssignale, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält die Airbnb-Aktie von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.

Im letzten Jahr wurde die Aktie von Airbnb von Research-Analysten mit 12 "Gut", 12 "Neutral" und 3 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 138,08 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,12 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erhielt das Unternehmen jedoch mehr Aufmerksamkeit als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Airbnb-Aktie also mit einem positiven technischen Rating bewertet, während die Anlegerstimmung und die Analysteneinschätzung neutral ausfallen.